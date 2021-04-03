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В 21 области и Киеве уровень госпитализаций зашкаливает - Минздрав

3 апреля 2021, 13:35
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К желтому уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции относится только Херсонская область.

коронавирус
В 21 области и Киеве уровень госпитализаций зашкаливает - Минздрав / Фото Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время ежедневно бьет рекорды. По состоянию на 3 апреля уровень госпитализаций пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях. При этом в красной зоне карантина пока без изменений.

Согласно данным Минздрава, в 21 области Украины и Киеве уровень госпитализации больных три дня подряд превышает установленный показатель 60 человек на 100 тыс. населения.

Так, уровень госпитализаций превышен в Киеве, в Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом хуже всего ситуация в Хмельницкой области (128,1), Житомирской (115,5), Киеве (114,4), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.

В красной зоне карантина по состоянию на субботу, 3 апреля, находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

К желтому уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции относится только Херсонская область.

Остальные регионы - в оранжевой зоне.

При этом в трех областях усиливают карантин:

  • в Киевской области в связи со стремительным распространением коронавируса с 5 по 9 апреля будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.
  • в Винницкой области с 3 по 12 апреля вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры.
  • в Запорожье с субботы, 3 апреля, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 усиливают карантин.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 20 341 человека, в том числе заболели 809 детей и 473 медработника. При этом в больницы госпитализировали 5186 человек.

За сутки умерли еще 396 жителей Украины с COVID-19.

За сутки выздоровели 9 166 человек.

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине красная зона
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