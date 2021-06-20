В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

В Артеке произошла вспышка коронавируса / xn----gtbbcpgf9awjg1b3e.com

В лагере Артек в оккупированном Крыму выявлены случаи заболевания коронавирусом. Эту информацию подтвердили и в самом детском центре, сообщает Крым.Реалии.

"Заболевшие дети и контактировавшие с ними направлены под медицинское наблюдение сроком на 14 дней в обсерватор", – говорится в сообщении

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей. Их родители проинформированы. При этом не уточняется, сколько конкретно зараженных в Артеке.

По неподтвержденным данным СМИ, COVID-19 выявили у шестерых детей. При этом лагерь продолжает работать в обычном режиме.

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