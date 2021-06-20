В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей. Их родители проинформированы.
В лагере Артек в оккупированном Крыму выявлены случаи заболевания коронавирусом. Эту информацию подтвердили и в самом детском центре, сообщает Крым.Реалии.
"Заболевшие дети и контактировавшие с ними направлены под медицинское наблюдение сроком на 14 дней в обсерватор", – говорится в сообщении
В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей. Их родители проинформированы. При этом не уточняется, сколько конкретно зараженных в Артеке.
По неподтвержденным данным СМИ, COVID-19 выявили у шестерых детей. При этом лагерь продолжает работать в обычном режиме.
Ранее Главред писал о том, что чрезвычайная ситуация в оккупированной Ялте случилась из-за выхода рек из берегов. Наводнение привело к природной катастрофе, по причине которой в городе прекратили водоснабжение и запретили купаться в море. Некоторые люди потеряли свое имущество. Затопило и местный крокодиляриум, в результате чего животных вынесло за пределы вольеров.