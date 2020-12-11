В AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V

В компании AstraZeneca считают, что комбинированное использование вакцин против COVID-19 может стать важным шагов в борьбе с вирусом.
Фармакологическая компания AstraZeneca с 11 декабря начинает клинические испытания собственного препарата в комбинации с российской вакциной Спутник V. В исследовании примут участие добровольцы старше 18 лет.
Как сообщает пресс-служба компании, исследования комбинированного применения двух вакцин может оказать существенное влияние на профилактику заболевания коронавирусной инфекцией.
"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины Спутник V", - отмечается в сообщении фармкомпании.
В AstraZeneca акцентировали внимание на том, что задачей исследования является создание вариативных режимов вакцинации, которые медицинские работники смогут использовать с целью профилактики COVID-19. Предполагается, что комбинированное использование препаратов поспособствует усилению иммунной реакции человеческого организма.Читайте такжеИзвестный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V
Кроме того, в компании указали на сходство вакцин AZD1222 и Спутник V, так как оба препарата были созданы на базе аденовирусных векторов со встроенным шиповидным белком коронавируса SARS-CoV-2.
Российская вакцина от COVID-19
- Российский президент Владимир Путин 11 августа заявил о регистрации в России вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Глава РФ рассказал, что процедуру вакцинации прошла его дочь.
- Во Всемирной организации здравоохранения с раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. ВОЗ акцентировала внимание на том, что препарат был зарегистрирован до проведения третьей фазы клинических исследований. Это противоречит процедуре лицензирования и ставит под вопрос безопасность вакцины.
- В Центре имени Гамалеи, который создал вакцину, в ноябре заявили, что в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы клинических испытаний препарата выяснилось, что его эффективность составила 92%.
- 11 декабря глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что российский препарат пока нельзя назвать вакциной – для этого Спутник V должен пройти авторизацию в ВОЗ и на территории государств с жесткой сертификационной политикой – в США, ЕС, Японии или Китае.