В AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V

Комбинированное применения британской и российской вакцины может создать более гибкие программы вакцинации - AstraZeneca / Фото Reuters

Фармакологическая компания AstraZeneca с 11 декабря начинает клинические испытания собственного препарата в комбинации с российской вакциной Спутник V. В исследовании примут участие добровольцы старше 18 лет.

Как сообщает пресс-служба компании, исследования комбинированного применения двух вакцин может оказать существенное влияние на профилактику заболевания коронавирусной инфекцией.

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины Спутник V", - отмечается в сообщении фармкомпании.

В AstraZeneca акцентировали внимание на том, что задачей исследования является создание вариативных режимов вакцинации, которые медицинские работники смогут использовать с целью профилактики COVID-19. Предполагается, что комбинированное использование препаратов поспособствует усилению иммунной реакции человеческого организма.Читайте такжеИзвестный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V

Кроме того, в компании указали на сходство вакцин AZD1222 и Спутник V, так как оба препарата были созданы на базе аденовирусных векторов со встроенным шиповидным белком коронавируса SARS-CoV-2.

Российская вакцина от COVID-19