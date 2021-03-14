AstraZeneca отреагировала на приостановку ее применения в ряде стран

Вакцина AstraZeneca не приводит к образованию тромбов / Reuters

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности их препарата от коронавируса, а случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Как сообщает Reuters, шведско-британская компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных.

Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

"В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности", - отмечается в сообщении.

В AstraZeneca отметили, что за все время зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 - тромбоэмболии легочной артерии у привитых.

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Утверждается, что это лучший результат, чем мог бы быть в данной ситуации, а также примерно схожий показатель в сравнении с другими зарегистрированными вакцинами от коронавируса.

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