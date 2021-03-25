"В ближайшее время": Германия просит ЕС закупить Спутник V

Германия просит ЕС закупить российскую вакцину Спутник V / Reuters

Германия выступила с призывом к Еврокомиссии начать процедуру закупки российской вакцины от коронавируса Спутник V – по всей вероятности, чтобы использовать российский препарат для вакцинации в европейских государствах.

Представитель правительства ФРГ рассказал, что Еврокомиссия пока изучает, кто из стран ЕС заинтересован в закупке российского препарата. Также в Еврокомиссии уточняют количество необходимых доз, пишет DW.

"Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения Спутника V", – подтвердил немецкий представитель.

Немецкий чиновник рассчитывает, что "переговоры начнутся в ближайшее время".

Регистрация вакцины Спутник V в ЕС