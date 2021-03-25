"В ближайшее время": Германия просит ЕС закупить Спутник V

Еврокомиссия пока изучает, кто из стран ЕС заинтересован в закупке российского препарата.
Германия выступила с призывом к Еврокомиссии начать процедуру закупки российской вакцины от коронавируса Спутник V – по всей вероятности, чтобы использовать российский препарат для вакцинации в европейских государствах.
Представитель правительства ФРГ рассказал, что Еврокомиссия пока изучает, кто из стран ЕС заинтересован в закупке российского препарата. Также в Еврокомиссии уточняют количество необходимых доз, пишет DW.
"Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения Спутника V", – подтвердил немецкий представитель.
Немецкий чиновник рассчитывает, что "переговоры начнутся в ближайшее время".
Регистрация вакцины Спутник V в ЕС
- Европейское агентство лекарственных средств 4 марта запустило процесс комплексного изучения российской вакцины от коронавируса Спутник V. В ЕС намерены проверить качество, безопасность и эффективность препарата.
- В Еврокомиссии 5 марта заявили, что страны Европы могут покупать вакцины от COVID-19 из Китая или России. Однако так как такие препараты не зарегистрированы в ЕС на наднациональном уровне, правительства государств могут их применять на свой страх и риск.
- Глава правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе 9 марта заявила, что регулятор все еще проводит проверку вакцины Спутник V. На данный момент препарат не может быть зарегистрирован, так как пока нет достаточно данных, которые смогут подтвердить соответствие препарата Спутник V стандартам ЕС.
Автор: Диана Беловодская