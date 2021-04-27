В Бразилии назвали "серьезный" недостаток российской вакцины

Россия планировала поставить в Бразилию 150 миллионов доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании.
Представители бразильского регулятора здравоохранения не рекомендуют принимать импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19. Они считают самой большой проблемой наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться.
Как сообщает Reuters со ссылкой на бразильский регулятор здравоохранения, рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулятора, который объявит свое решение не позднее понедельника.
Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо отметила, что с учетом всех собранных данных по поводу российской вакцины "свойственные риски" слишком велики.
По словам руководителя лекарств и биопрепаратов Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой есть наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это - "серьезный" недостаток.
В ответ на это разработчики "Спутника V" заявили, что Бразилия не разрешает ввоз по политическим причинам.
Это не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой, сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Отметим, Россия планировала поставить в Бразилию 150 миллионов доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.