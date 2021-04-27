В Бразилии назвали "серьезный" недостаток российской вакцины / Пресс-служба Минздрава России

Представители бразильского регулятора здравоохранения не рекомендуют принимать импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19. Они считают самой большой проблемой наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться.

Как сообщает Reuters со ссылкой на бразильский регулятор здравоохранения, рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулятора, который объявит свое решение не позднее понедельника.

Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо отметила, что с учетом всех собранных данных по поводу российской вакцины "свойственные риски" слишком велики.

По словам руководителя лекарств и биопрепаратов Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой есть наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это - "серьезный" недостаток.

В ответ на это разработчики "Спутника V" заявили, что Бразилия не разрешает ввоз по политическим причинам.

Это не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой, сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Отметим, Россия планировала поставить в Бразилию 150 миллионов доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.

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