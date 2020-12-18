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В Бразилии придумали наказание за отказ от прививки против COVID-19

18 декабря 2020, 10:18
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Противникам вакцинации могут запретить посещать различные заведения и даже занятия спортом.

коронавирус в Бразилии
В Бразилии нашли более 7 млн зараженных COVID-19/ Фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. Однако в Бразилии решили найти обходной путь и таки заставить людей сделать прививку от коронавируса.

В частности, Верховный федеральный суд Бразилии разрешил властям применять специальные ограничительные меры для людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, сообщает издание Folha de S.Paulo.

Специальные законы, которые позволят вводить косвенные карантинные меры, могут принимать местные власти. В отдельных регионах чиновники могут законодательно запретить невакцинированным от коронавируса гражданам свободно посещать определенные общественные места. Помимо этого, могут даже не позволить занимать некоторые должности.

В Бразилии решились на такие ограничения из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом. На данный момент Бразилия находится в тройке стран-лидеров в мире по общему количеству заражений и по темпам распространения вируса.

Коронавирус в Бразили - статистика 18 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 18 декабря в Бразилии подтверждены 7 110 434 случаев инфицирования COVID-19.

Жертвами болезни стали 1 662 679 человек, более чем 6,1 млн побороли вирус.

Коронавирус в Бразилии 18 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Вакцинация от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
  • В США также стартовала массовая вакцинация от коронавируса. С понедельника, 14 декабря, американцы начали получать прививки вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech.
  • Стало известно, что у медработницы из штата Аляска после прививки от коронавируса развилась сильная аллергическая реакция.
  • В Минздраве назвали новые сроки вакцинации от COVID-19 в Украине.

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