В Бразилии заявили о создании дешевой вакцины от коронавируса

Испытания вакцины ButanVac должны начаться в апреле / Фото Reuters

Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат ButanVac для иммунизации против коронавируса.

Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. Об этом сообщил министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес, передает BBC Brasil.

После успешных испытаний в мае запланировано начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата. Данная вакцина будет более дешевой по сравнению с существующими препаратами.

В институте Бутантан подчеркивают, что препарат будет использоваться в первую очередь внутри страны, а уже затем к нему будет открыт доступ для других государств.

В то же время производители рассчитывают, что разработанная в Бразилии вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.

Испытания препарата на животных прошли успешно. Есть вероятность, что для успешной вакцинации против COVID-19 может быть достаточно всего одной дозы ButanVac.

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