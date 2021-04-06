В Британии экстренно остановили испытания AstraZeneca на детях

Возобновление испытаний возможно после получения дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств.
В Великобритании приостановили испытания британо-шведской вакцины AstraZeneca против коронавируса на детях и подростках. Регулятор исследует возможную связь между прививкой препаратом и случаями образования тромбов у взрослых, сообщает Sky News.
Представитель Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард, возглавляющий программу испытаний, отметил, что в ходе педиатрического клинического исследования не было выявлено каких-либо осложнений. Однако из-за выявления тромбов у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca принято решение приостановить тестирование на детях и подростках.
Возобновление испытаний возможно после получения дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA) о случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых.
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О возможности ограничить использование вакцины AstraZeneca для молодых людей ранее заявили в MHRA. Отмечалось, что последнее время появляется все больше данных о том, чтобы предлагать лицам моложе 30 лет другой препарат для профилактики коронавируса.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
- 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.