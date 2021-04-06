В Британии экстренно остановили испытания AstraZeneca на детях

Вакцину AstraZeneca прекратили испытывать на детях / Reuters

В Великобритании приостановили испытания британо-шведской вакцины AstraZeneca против коронавируса на детях и подростках. Регулятор исследует возможную связь между прививкой препаратом и случаями образования тромбов у взрослых, сообщает Sky News.

Представитель Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард, возглавляющий программу испытаний, отметил, что в ходе педиатрического клинического исследования не было выявлено каких-либо осложнений. Однако из-за выявления тромбов у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca принято решение приостановить тестирование на детях и подростках.

Возобновление испытаний возможно после получения дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA) о случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых.

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О возможности ограничить использование вакцины AstraZeneca для молодых людей ранее заявили в MHRA. Отмечалось, что последнее время появляется все больше данных о том, чтобы предлагать лицам моложе 30 лет другой препарат для профилактики коронавируса.

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