В Британии обнаружили еще один новый штамм COVID-19

В Британии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса / Фото Reuters

В Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса COVID-19. Он попал в страну из Южно-Африканской Республики.

Новый вариант под названием B1.351 (также его обозначают как 501Y.V2) был впервые обнаружен в пробах в заливе Нельсона Манделы в начале октября, говорится на сайте британского правительства.

Предполагается, что новый штамм появился в конце августа.

В Британии зафиксировали два случая заражения – их обнаружили 22 декабря у людей, которые контактировали с кем-то, кто приехал из Южной Африки. Группы по охране здоровья Общественного здравоохранения Англии в настоящее время отслеживают список контактов зараженных новым штаммом COVID-19.

Отмечается, что быстрое распространение этого варианта коронавируса в Южной Африке может быть признаком его повышенной передаваемости. Однако данное утверждение еще не подтверждено. Также нет доказательств, позволяющих предположить, что этот штамм каким-либо образом влияет на тяжесть заболевания, реакцию антител или эффективность вакцины. Эпидемиологические и вирусологические исследования продолжаются и в Великобритании, и в Южной Африке.

Тем временем британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что новый вид коронавируса вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он мутировал сильнее ранее обнаруженного в Британии штамма.

По его словам, Британия приостанавливает прием авиарейсов из ЮАР.

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Новый штамм коронавируса - что известно: