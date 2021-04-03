В Британии от осложнений после вакцинации умерло семь человек

MHRA опубликовало данные о 22 случаях церебрального венозного тромбоза синуса (CVST), который является типом сгустка крови в головном мозге.
После вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбоза. В общей сложности, тромбы обнаружили у 30 человек из 18 млн вакцинированных, пишет ВВС со ссылкой на британское Управление по регулированию лекарств и медицинских препаратов (MHPRA).
До сих пор не выяснено, является ли это просто совпадением или настоящим побочным эффектом вакцины.
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявляет, что преимущества и ранее перевешивают любой риск. Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам поддержали этот вывод.
В пятницу, 2 апреля, MHRA опубликовало данные о 22 случаях церебрального венозного тромбоза синуса (CVST), который является типом сгустка крови в головном мозге.
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А MHRA подтвердило в письме BBC, что "к сожалению, семь человек умерли".
"Преимущества предотвращения заражения Covid-19 и его осложнений прежнему перевешивают любые риски, и население должно продолжать получать вакцину, когда его приглашают сделать это", - сказала Джун Рейн, исполнительный директор MHRA.
В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбы.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca: новости
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Агентство Евросоюза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- Тем временем США заподозрили, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях.