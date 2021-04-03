В Британии от осложнений после вакцинации умерло семь человек

В Британии от тромбоза сконалось семеро человек / Reuters

После вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбоза. В общей сложности, тромбы обнаружили у 30 человек из 18 млн вакцинированных, пишет ВВС со ссылкой на британское Управление по регулированию лекарств и медицинских препаратов (MHPRA).

До сих пор не выяснено, является ли это просто совпадением или настоящим побочным эффектом вакцины.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявляет, что преимущества и ранее перевешивают любой риск. Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам поддержали этот вывод.

В пятницу, 2 апреля, MHRA опубликовало данные о 22 случаях церебрального венозного тромбоза синуса (CVST), который является типом сгустка крови в головном мозге.

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А MHRA подтвердило в письме BBC, что "к сожалению, семь человек умерли".

"Преимущества предотвращения заражения Covid-19 и его осложнений прежнему перевешивают любые риски, и население должно продолжать получать вакцину, когда его приглашают сделать это", - сказала Джун Рейн, исполнительный директор MHRA.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбы.

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