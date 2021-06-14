В Британии перечислили новые симптомы коронавируса

Два новым симптома коронавируса назвали в Британии / Daniel Foster / flickr.com/

Британские учение назвали два главных симптома коронавируса, которые в последнее время наиболее часто встречаются в стране - это боль в горле и насморк, сообщает BBC со ссылкой на профессора Тима Спектора, который руководит исследованием симптомов коронавируса.

По его словам, сейчас инфицирование Дельта-вариантом для молодых людей может быть "больше похоже на простуду". Они могут не чувствовать себя серьезно больными, но могут быть заразными и подвергать опасности других.

Всем, кто думает, что у них может быть COVID, следует пройти тест, отметил профессор.

Классические симптомы коронавируса, на которые следует обратить внимание, включают кашель, жар, потерю обоняния или вкуса.

Но профессор Спектор говорит, что теперь эти симптомы менее распространены. Он основывается на данных, которые его команда получила от тысяч людей, указавших свои симптомы в приложении.

"С начала мая мы изучаем основные симптомы у пользователей приложения – и они уже не такие, как были", – говорит он.

Это изменение связано с ростом числа случаев заболевания дельта-вариантом, впервые обнаруженным в Индии. Сейчас на него приходится 90% случаев Covid в Великобритании.

По словам Спектора, лихорадка остается довольно распространенным явлением, но потеря обоняния больше не входит в число 10 основных симптомов.

"Этот вариант, кажется, работает несколько иначе", – говорит он.

Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.