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В Британию из ЮАР завезли более опасный штамм Covid-19

23 декабря 2020, 18:35

В стране выявили два случая опасного заболевания.

коронавирус
Из ЮАР привезли новый штамм коронавируса / Фото Reuters

В Великобритании выявили еще более заразный штамм коронавируса, нежели тот, который вверг в пандемию большинство стран мира, парализовал транспортное сообщение и жизнь многих людей планеты.

Как сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает Sky News, новую разновидность Covid-19 нашли у двух граждан, которые приехали из Южно-Африканской республики.

По его словам, выявлены два случая нового еще более заразного штамма коронавируса. Оба человека приехали из Южной Африки несколько недель назад.

"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании", - отметил Хэнкок.

Британский министр выразил благодарность правительству ЮАР за открытость и прозрачность после того, как в Британии выявили новый штамм. Однако Лондон принял решение временно закрыть авиасообщение с Преторией.

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