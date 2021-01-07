В бунтующем против локдауна Тернополе назвали условие введения жесткого карантина

В Тернополе введут жесткий карантин в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом - Надал / facebook.com/Nadal.Sergij

Власти Тернополя готовы ввести жесткий карантин в том случае, если в городе в течение нескольких дней будет зафиксировано увеличение количества людей, которые заразились коронавирусом. Все решения по данному вопросу связаны с эпидемиологическими показателями города.

По словам мэра города Сергея Надала, в последнее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Тернополе улучшилась, однако коронавирусная инфекция может достаточно быстро распространяться. Поэтому уже после новогодних праздников не исключены изменения.

"После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения", - написал тернопольский градоначальник на своей странице в Facebook.

Мэр Тернополя утверждает, что если в ближайшем будущем в городе ухудшится картина заболеваемости коронавирусом, местные власти пересмотрят решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС в сторону усиления противоэпидемиологических мероприятий.

Читайте такжеОтмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і"

"Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина", - подчеркнул Сергей Надал.

Карантин в Украине