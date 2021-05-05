В Черкассах ослабили карантин с 6 мая: какие послабления дали

Карантин в Черкассах ослабили: что разрешено с 6 мая 2021 / Фото Reuters

Карантин в Черкассах решили ослабить с 6 мая 2021 года. В основном, сняли ограничения на проведение спортивных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета, школьники остаются на дистанционном обучении. Отдельно решение принимается по учащимся 1-4 классов, а также учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений. Также индивидуально решают вопрос о переходе в обычный режим обучения для лиц, которые участвуют в мероприятиях по оцениванию качества образования.

Карантин в Черкассах: что разрешено с 6 мая

Деятельность учреждений физической культуры и спорта (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).

Проведение спортивных мероприятий без зрителей (включая соревнования и турниры) – должно быть не более 20 спортсменов (при этом не более одного человека на 20 кв. м). Также разрешены официальные спортивные мероприятия.

Работа бассейнов – при условии одновременного пребывания не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или не более четырех человек для спортивно-тренировочных групп. Также разрешается посещение бассейнов спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер.

Ранее сообщалось, что три области Украины выйдут из красной зоны карантина. Красных областей станет меньше с четверга, сообщили в правительстве.

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