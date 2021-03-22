В Черкасской области ужесточили карантин и приняли решение по транспорту

Черкасская область рискует оказаться в "красной зоне", предупредил Александр Скичко.
В Черкасской области с понедельника, 22 марта, вводят дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности.
Как рассказал глава областной государственной администрации Александр Скичко, ограничения ввоядтся с целью недопущения локдауна в регионе.
"Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко на своей странице в Facebook.
Главные меры по усилению карантина в Черкасской области
С понедельника, 22 марта в Черкасской области:
- в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты;
- культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом;
- рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать до 23:00;
- расширяется количество койко-мест в больницах на территории области и в г.Черкассы;
- увеличивается количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.
Напомним, накануне в Николаеве объявили об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Коронавирус в Украине:
- В Украине с начала пандемии от COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.
- За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 тыс. 893 новых больных COVID-19, среди которых 413 детей и 161 медработник.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 3 тыс. 026 человек, умерли 157 человек, 1 тыс. 272 пациента выписаны из больницы, выздоровели 2 тыс. 993 человек; было проведено тестирований - 34 тыс. 129.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842 человека, умерли 30 тыс. 098 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 681 тыс. 388.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.