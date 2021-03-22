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В Черкасской области ужесточили карантин и приняли решение по транспорту

22 марта 2021, 16:23

Черкасская область рискует оказаться в "красной зоне", предупредил Александр Скичко.

Карантина
Об усилении карантина заявили в Черкасской области / УНИАН

В Черкасской области с понедельника, 22 марта, вводят дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности.

Как рассказал глава областной государственной администрации Александр Скичко, ограничения ввоядтся с целью недопущения локдауна в регионе.

"Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко на своей странице в Facebook.

Главные меры по усилению карантина в Черкасской области

С понедельника, 22 марта в Черкасской области:

  • в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты;
  • культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом;
  • рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать до 23:00;
  • расширяется количество койко-мест в больницах на территории области и в г.Черкассы;
  • увеличивается количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

Напомним, накануне в Николаеве объявили об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине с начала пандемии от COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.
  • За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 тыс. 893 новых больных COVID-19, среди которых 413 детей и 161 медработник.
  • Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 3 тыс. 026 человек, умерли 157 человек, 1 тыс. 272 ​​пациента выписаны из больницы, выздоровели 2 тыс. 993 человек; было проведено тестирований - 34 тыс. 129.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842 человека, умерли 30 тыс. 098 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн ​​681 тыс. 388.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
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