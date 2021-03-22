В Черкасской области ужесточили карантин и приняли решение по транспорту

Об усилении карантина заявили в Черкасской области / УНИАН

В Черкасской области с понедельника, 22 марта, вводят дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности.

Как рассказал глава областной государственной администрации Александр Скичко, ограничения ввоядтся с целью недопущения локдауна в регионе.

"Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко на своей странице в Facebook.

Главные меры по усилению карантина в Черкасской области

С понедельника, 22 марта в Черкасской области:

в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты;

культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом;

рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать до 23:00;

расширяется количество койко-мест в больницах на территории области и в г.Черкассы;

увеличивается количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

Напомним, накануне в Николаеве объявили об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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