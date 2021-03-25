В Чернигове заговорили о коллапсе из-за коронавируса

Коронавирус атакует Черниговскую область / УНИАН

В Чернигове опорные больницы, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, требуют дополнительного обеспечения кислородом.

"Сегодня мы будем, очевидно, принимать обращение к Кабинету министров по обеспечению наших больниц кислородной поддержкой, потому что мы уже на пределе. Нам не хватает кислорода", — сказал мэр города Владислав Атрошенко на сессии горсовета.

По его словам, если во время первой-второй волн количество больных, подключенных к аппаратам, составляло несколько десятков, то сейчас их уже более 140.

Атрошенко заявил, что всего в COVID-отделениях городских больниц к кислороду подключены 336 коек, но число госпитализированных каждый день растет, а течение болезни становится тяжелее, чем это было раньше.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Чернигове с пятницы усилят ограничительные меры.

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Атрошенко озвучивал условия введения дополнительных ограничений в случае занятости 230 "ковидных" коек. Он также заявил об ограничении часов работы заведений общественного питания и количества пассажиров в общественном транспорте.

Всего в Черниговской области подтвердили более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом, при это 824 человека умерли от COVID-19.

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