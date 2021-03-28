В Черниговской области усилят карантин с 29 марта: что запрещено

Черниговская область оказалась в красной зоне карантина / УНИАН

Черниговская область с понедельника, 29 марта, переходит в красную зону карантинных ограничений из-за повышенного уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. В области запретят работу заведений сферы общественного питания, торгово-развлекательных центров, а также непродовольственных рынков и магазинов. Вопрос остановки транспорта будет решаться на местном уровне, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Как завил министр, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение определить Черниговскую область в красную зону с 00:00 29 марта 2021 года.

Что будет запрещено в Черниговской области

Работа ресторанов на прием посетителей

Торгово-развлекательных центров

Непродовольственных магазинов

Развлекательных заведений

Учреждениям образования, кроме детских садов и первый классов школ

Спортивных залов

Что будет работать в Черниговской области

Продуктовые магазины

Аптеки

Рестораны на вынос

Банки

Ветеринарные магазины

Автозаправки

Масочный режим

В красной зоне, согласно постановлению правительства от 22 марта, нужно носить маску в общественных местах, в том числе и на улице. Защитную маску можно не надевать в том случае, если на улице люди соблюдают социальную дистанцию.Читайте такжеТранспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы

Работа общественного транспорта

Местные власти будут самостоятельно принимать решение о том, будет ли в области остановлена или ограничена работа общественного транспорта.

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