В Черниговской области усилят карантин с 29 марта: что запрещено

Решение о запрете на работу общественного транспорта будет приниматься на местном уровне.
Черниговская область с понедельника, 29 марта, переходит в красную зону карантинных ограничений из-за повышенного уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. В области запретят работу заведений сферы общественного питания, торгово-развлекательных центров, а также непродовольственных рынков и магазинов. Вопрос остановки транспорта будет решаться на местном уровне, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Как завил министр, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение определить Черниговскую область в красную зону с 00:00 29 марта 2021 года.
Что будет запрещено в Черниговской области
- Работа ресторанов на прием посетителей
- Торгово-развлекательных центров
- Непродовольственных магазинов
- Развлекательных заведений
- Учреждениям образования, кроме детских садов и первый классов школ
- Спортивных залов
Что будет работать в Черниговской области
- Продуктовые магазины
- Аптеки
- Рестораны на вынос
- Банки
- Ветеринарные магазины
- Автозаправки
Масочный режим
В красной зоне, согласно постановлению правительства от 22 марта, нужно носить маску в общественных местах, в том числе и на улице. Защитную маску можно не надевать в том случае, если на улице люди соблюдают социальную дистанцию.Читайте такжеТранспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы
Работа общественного транспорта
Местные власти будут самостоятельно принимать решение о том, будет ли в области остановлена или ограничена работа общественного транспорта.
Карантин в Украине
- Минздрав 27 марта обновил эпидемиологическое разделение регионов на зоны карантина. В красной зоне усиленных карантинных мероприятий уже 13 регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая, Черниговская и Ровенская области.
- Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что с высокой долей вероятности пик коронавирусной инфекции в Украине придется на период до середины апреля.
- Как полагает Степанов, локдаун в Украине вводить не нужно. На данный момент в стране действует адаптивный карантин, который следует соблюдать и контролировать.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов полает, что усиленный карантин в Украине – это крайние меры, однако если страна столкнется с негативным сценарием, то не исключен запуск таких мероприятий.