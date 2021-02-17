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В Черновицкой ОГА бьют тревогу из-за "критической ситуации" с COVID-19

17 февраля 2021, 21:07
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Глава ОГА отметил, что в области еще не было такого, чтобы ежедневно госпитализировали более 100 человек с коронавирусом.

коронавирус
В Черновцах бьют тревогу из-за коронавируса / Фото Reuters

В Черновицкой области бьют тревогу из-за опасной ситуации с распространением коронавируса.

"Ежедневно [растет] количество лиц, у которых диагностируют коронавирусную болезнь – у нас оно уже 400 человек", – сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook вечером в среду, 17 февраля.

Глава ОГА отметил, что в области еще не было такого, чтобы ежедневно госпитализировали более 100 человек с коронавирусом.

"Такая высокая нагрузка на медсистему области впервые от начала пандемии", – подчеркнул он.

Осачук сказал, что в регионе есть несколько "горячих точек" распространения болезни, в частности, в областном центре.

Он добавил, что комиссии призвали местную власть на две недели запретить очную форму обучения в школах и вузах. Решение об этом должны принимать на местах.

Осачук указал, что COVID-19 является волнообразной болезнью.

"Сейчас поднимается эта волна", – сказал он.

Глава ОГА указал, что критическая ситуация сложилась в городских больницах. Мы должны заботиться о том, чтобы наши врачи не болели... Такого количества детей в больницах... у нас никогда не было", – заявил он.

  • В Ивано-Франковской области из-за критической уровня заболеваемости жителей региона коронавирусом COVID-19 с ближайшего понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин. В регионе будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Соответствующее решение было принято областной профильной комиссией.
  • По состоянию на сегодняшний день больше всего в Украине новых случаев COVID-19 Минздрав зафиксировал в Ивано-Франковской области – 621 случай/
  • За все время коронавирусной эпидемии в Украине заболели 1 276 618 украинцев. Из них: выздоровели – 1 122 968 пациента и умерли – 24 542 человек.
  • До того известный ученый-демограф Элла Либанова объяснила, что не так с официальной статистикой по смертности от COVID-19 и оценила влияние коронавируса на показатели смертности в Украине.

Черновицкая область коронавирус Сергей Осачук коронавирус Украина штаммы коронавируса
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