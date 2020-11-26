В Дании убитые из-за COVID-19 норки "убегали" из могилы: названа возможная причина

В Дании норки, убитые из-за коронавируса, могли "убегать" из могилы по естественной причине, сообщили в полиции / Reuters

В Дании на территории Западной Ютландии норки, которые были убиты из-за мутации коронавируса COVID-19 и захоронены в траншее глубиной один метр, начали "убегать" – их выталкивало из-под земли.

Убитых норок могли выталкивать из могилы газы, которые образовываются во время разложения плоти и заставляют все немного расширяться, рассказал официальный представитель нацполиции Томас Кристенсен, пишет The Guardian.

По его словам, "бегству" норок также могло способствовать то, что в Западной Ютландии очень легкий песчаный грунт. Полиция решила еще раз засыпать норок землей.

В Министерстве окружающей среды Дании сообщили, что проблема временная и связана с процессом разложения. В ведомстве добавили, что территория, на которой возникла проблема, будет ограждена, ее начнут круглосуточно контролировать.

Напомним, в Дании на территории Западной Ютландии на военном полигоне захоронили несколько тысяч норок, убитых из-за мутации COVID-19.