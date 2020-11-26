В Дании убитые из-за COVID-19 норки "убегали" из могилы: названа возможная причина

Власти решили установить круглосуточное наблюдение за территорией, на которой убитых норок выталкивало из-под земли.
В Дании на территории Западной Ютландии норки, которые были убиты из-за мутации коронавируса COVID-19 и захоронены в траншее глубиной один метр, начали "убегать" – их выталкивало из-под земли.
Убитых норок могли выталкивать из могилы газы, которые образовываются во время разложения плоти и заставляют все немного расширяться, рассказал официальный представитель нацполиции Томас Кристенсен, пишет The Guardian.
По его словам, "бегству" норок также могло способствовать то, что в Западной Ютландии очень легкий песчаный грунт. Полиция решила еще раз засыпать норок землей.
В Министерстве окружающей среды Дании сообщили, что проблема временная и связана с процессом разложения. В ведомстве добавили, что территория, на которой возникла проблема, будет ограждена, ее начнут круглосуточно контролировать.
Напомним, в Дании на территории Западной Ютландии на военном полигоне захоронили несколько тысяч норок, убитых из-за мутации COVID-19.
- Справка. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в Дании и еще в пяти странах зарегистрировано инфицирование норок коронавирусом.
- В ВОЗ отмечали, что COVID-19 мутировал, и животные подхватили его от человека.