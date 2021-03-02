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В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло

2 марта 2021, 09:43

Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

коронавирус,врач
Вирус "съел" 95% легочной ткани у пациента / Reuters

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова произошел жуткий инцидент. Тяжело больной коронавирусом пациент пытался покончить с собой, перерезав горло.

На данный момент сейчас мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

П его словам, у 54-летнего больной коронавирусом диагностировали пневмонию 12 февраля. Вирус "съел" 95% легочной ткани, возник двусторонний пневмоторакс. Мужчину прооперировали, установив плевральные дренажи.

"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Получив нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. В субботу пациента доставили в Мечникова. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - уточнил Рыженко.

Врач добавил, что в больнице сейчас находятся 60 пациентов с коронавирусом, 10 из них в реанимации

"Битва с ковидом затягивается настолько, уже идет речь о третьей волне, хотя и вторая еще не миновала. Темпы прироста больных пока еще ползут вверх. Подъему заболеваемости COVID-19 весной могут помочь снижение иммунитета после зимнего сезона, депрессивные состояния, дефицит физических нагрузок", - отметил Рыженко.

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Коронавирус и суицид - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине зафиксировали ряд самоубийств пациентов с коронавирусом.
  • 19 ноября 2020 года в Киеве в клинической больнице №12 покончила с собой женщина, которая лечилась от коронавируса. Пенсионерка повесилась.
  • В конце сентября прошлого года в Киевской городской клинической больнице №4 (где лечат больных коронавирусом людей) за два дня произошло два эпизода суицида.
  • 20 октября в Киеве больной COVID-19 мужчина выбросился из окна больницы.
  • Коронавирус негативно влияет на психику и может спровоцировать суицидальное поведение у пациентов, у которых уже были психологические расстройства. Об этом сообщил заведующий пульмонологического отделения в Волынской областной клинической больнице Олег Яковенко.
  • Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой.
  • Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов сообщил, что именно коронавирус может подталкивать к самоубийству.
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