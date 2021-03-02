В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло

Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова произошел жуткий инцидент. Тяжело больной коронавирусом пациент пытался покончить с собой, перерезав горло.
На данный момент сейчас мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.
П его словам, у 54-летнего больной коронавирусом диагностировали пневмонию 12 февраля. Вирус "съел" 95% легочной ткани, возник двусторонний пневмоторакс. Мужчину прооперировали, установив плевральные дренажи.
"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Получив нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. В субботу пациента доставили в Мечникова. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - уточнил Рыженко.
Врач добавил, что в больнице сейчас находятся 60 пациентов с коронавирусом, 10 из них в реанимации
"Битва с ковидом затягивается настолько, уже идет речь о третьей волне, хотя и вторая еще не миновала. Темпы прироста больных пока еще ползут вверх. Подъему заболеваемости COVID-19 весной могут помочь снижение иммунитета после зимнего сезона, депрессивные состояния, дефицит физических нагрузок", - отметил Рыженко.
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