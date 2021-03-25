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В Днепре рейдовые группы жестко следят за соблюдением карантина

25 марта 2021, 21:39
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Нарушители карантинных ограничений привлекаются к административной ответственности со штрафными санкциями от 170 до 250 грн.

карантин,маска
В Днепре специальные рейды следят за соблюдением карантина / УНИАН

В Днепре создали специальные рейдовые группы, которые обязаны следить за соблюдением карантина, сообщает пресс-служба местного горсовета.

"В состав таких групп вошли представители полиции, муниципальной стражи, департамента транспорта, госпродпотребслужбы. Должностное лицо каждой службы имеет право составлять протоколы об административных нарушениях и налагать штраф. В то же время наша главная общая задача - еще раз напомнить горожанам о неукоснительном соблюдении карантинных ограничений, которые в первую очередь направлены на их же безопасность", - сообщил заместитель директора департамента общественного порядка и гражданской защиты горсовета Максим Джихур.

Нарушители карантинных ограничений привлекаются к административной ответственности со штрафными санкциями от 170 до 250 грн, а если соответствующие нарушения допустили владельцы, администрация тех или иных общественных помещений (сооружений), то штраф достигает 17 тыс. грн и больше, сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Романа Дорош.

Представители Муниципальной стражи задействованы в проверках соблюдения карантинных ограничений в торговых центрах, заведениях общественного питания, предоставление бытовых услуг как в составе специальных рейдовых групп, так и самостоятельно, добавил инспектор КП Муниципальная варта Юрий Антонюк.

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По словам и.о. заместителя начальника Днепровского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в области Натальи Горелой, с начала марта в городе их представители проверили почти 600 объектов и составили 54 админпротоколы.

"Особое внимание уделяем торговым центрам, рынкам, автовокзалу. 24 марта в составе совместных рейдов проверили более 100 объектов. Самые частые нарушения, которые фиксировали, - отсутствие защитных масок как у работников, так и посетителей, а также антисептиков, емкостей для использованных защитных индивидуальных средств, несоблюдение дистанции", - отметила Горелова.

Стоит также отметить, что 24 и 25 марта проверки имели предупредительный характер. 26 марта нарушителей будут привлекать к админответственности, сообщил заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Александр Лещенко.

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