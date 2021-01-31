В "ДНР" назвали дату старта вакцинации от COVID-19 прививкой РФ

В "ДНР" рассказали о старте вакцинации от коронавируса / Reuters

В самопровозглашенной "ДНР" оккупационные власти заявили о старте кампании по вакцинации от коронавируса российским препаратом Спутник V.

В ДНР вакцинация от коронавируса препаратом Спутник V начнется с 1 февраля, заявил руководитель "министерства здравоохранения ДНР" Александр Оприщенко, сообщает Интерфакс.

По его словам, первыми получат вакцину медицинские и социальные работники, а также сотрудники силовых структур.

Напомним, в Российском фонде прямых инвестиций, связанном с производством и поставками российской вакцины от коронавируса, опровергли информацию о поставках препарата Спутник V на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как заявил представитель организации, в Донецк и Луганск вакцина не поставляется, а подобной информацией в РФПИ не владеют.

Читайте такжеРоссия якобы передала оккупантам Донбасса вакцину Спутник V

Спутник V в "ЛДНР":