В "ДНР" назвали дату старта вакцинации от COVID-19 прививкой РФ

В "ДНР" заявили об использовании российского препарата Спутник V.
В самопровозглашенной "ДНР" оккупационные власти заявили о старте кампании по вакцинации от коронавируса российским препаратом Спутник V.
В ДНР вакцинация от коронавируса препаратом Спутник V начнется с 1 февраля, заявил руководитель "министерства здравоохранения ДНР" Александр Оприщенко, сообщает Интерфакс.
По его словам, первыми получат вакцину медицинские и социальные работники, а также сотрудники силовых структур.
Напомним, в Российском фонде прямых инвестиций, связанном с производством и поставками российской вакцины от коронавируса, опровергли информацию о поставках препарата Спутник V на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как заявил представитель организации, в Донецк и Луганск вакцина не поставляется, а подобной информацией в РФПИ не владеют.
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Спутник V в "ЛДНР":
- Представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник 29 января в своем Telegram-канале заявил, что уже на выходных отдельные районы Луганской области должны получить первую пробную партию российской вакцины от COVID-19. По его словам, отдельные категории населения планируют вакцинировать уже со следующей недели.
- Предполагалось, что в "ДНР" якобы должны получить 80 тысяч доз вакцины, а в "ЛНР" – 65 тысяч.
- По информации российской прессы, вакцину Спутник V 30 января якобы привезли на оккупированные районы Донецкой области. Вакцинацию планируют начать уже с понедельника, 1 февраля.