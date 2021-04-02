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В двух областях Украины нашли новый агрессивный штамм коронавируса

2 апреля 2021, 07:22
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о данных, полученных из Лондона.

коронавирус
Украину атаковали "южноафриканский" и "британский" штаммы COVID-19 / Фото pixabay.com

В двух областях Украины лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса. При этом "британский" штамм обнаружили во всех областях.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что были получены данные из Лондона, которые подтвердили наличие данных штаммов COVID-19 в стране, передает Украина 24.

"Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он ("британский" штамм, — ред.) зафиксирован. Более того, в двух областях - "южноафриканский" штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными", — заявил Степанов.

Тем временем руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщил на пресс-конференции в Йоханнесбурге, что в Африке обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который может включать в себя до 40 мутаций.

Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: где самый высокий уровень госпитализацийПо его словам, новый вариант был впервые зафиксирован у граждан Танзании, которые приехали в Анголу. Сейчас обнаруженный вариант патогена исследуют в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР), однако уже есть "повод для беспокойства". Пока нет данных об эффективности уже разработанных вакцин в случае применения против него.

При этом Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта коронавируса, с середины 2020 года не предоставляет данных по заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры по борьбе с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. По состоянию на утро 1 апреля жертвами болезни стал 421 украинец. Общее число летальных исходов - 33 246.
  • На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. В частности, в больнице в Харькове за неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.
  • Кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский объяснил, есть ли смысл в зонах карантина и что Украина делает не так. По его словам, в Украине введено "цветное" зонирование из-за эпидемии коронавируса, однако на самом деле ни правительство, ни медики не знают настоящей ситуации с COVID-19, поэтому непонятно, какая область должна быть "красной", а какая – "зеленой".

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