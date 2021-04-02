В двух областях Украины нашли новый агрессивный штамм коронавируса

Украину атаковали "южноафриканский" и "британский" штаммы COVID-19 / Фото pixabay.com

В двух областях Украины лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса. При этом "британский" штамм обнаружили во всех областях.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что были получены данные из Лондона, которые подтвердили наличие данных штаммов COVID-19 в стране, передает Украина 24.

"Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он ("британский" штамм, — ред.) зафиксирован. Более того, в двух областях - "южноафриканский" штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными", — заявил Степанов.

Тем временем руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщил на пресс-конференции в Йоханнесбурге, что в Африке обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который может включать в себя до 40 мутаций.

Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: где самый высокий уровень госпитализацийПо его словам, новый вариант был впервые зафиксирован у граждан Танзании, которые приехали в Анголу. Сейчас обнаруженный вариант патогена исследуют в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР), однако уже есть "повод для беспокойства". Пока нет данных об эффективности уже разработанных вакцин в случае применения против него.

При этом Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта коронавируса, с середины 2020 года не предоставляет данных по заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры по борьбе с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими.

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