В двух регионах Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций

В восьми регионах превышен уровень госпитализаций / Фото Reuters

В восьми регионах Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом еще в двух областях ситуация нормализировалась.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, в норму пришли показатели в Волынской и Харьковской областях. Сейчас здесь уровень госпитализаций составляет 58 и 58,3 соответственно при норме 60 на 100 тысяч населения.

Где превышены показатели госпитализации

Хмельницкая область (84,7);

Сумская область (71,5);

Черкасская область (69);

Житомирская область (66,9);

Днепропетровская область (65,6);

Черниговская область (64,3);

Донецкая область (61,9);

Луганская область (60,1).

При этом в Украине ни в одном из регионов не превышен показатель заполненности больничных коек с кислородом.

moz.gov.ua

Как сообщал Главред, на брифинге 30 апреля главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко заявил, что Минздрав готовит представление в госкомиссию ТЭБ и ЧС о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей. Регионы предлагают перевести в "желтую зону".

Жесткий карантин в Киеве отменили. С 1 мая в Киеве возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы.

В то же время карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.