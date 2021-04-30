В двух регионах Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций

Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом пришел в норму в Волынской и Харьковской областях.
В восьми регионах Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом еще в двух областях ситуация нормализировалась.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, в норму пришли показатели в Волынской и Харьковской областях. Сейчас здесь уровень госпитализаций составляет 58 и 58,3 соответственно при норме 60 на 100 тысяч населения.
Где превышены показатели госпитализации
- Хмельницкая область (84,7);
- Сумская область (71,5);
- Черкасская область (69);
- Житомирская область (66,9);
- Днепропетровская область (65,6);
- Черниговская область (64,3);
- Донецкая область (61,9);
- Луганская область (60,1).
При этом в Украине ни в одном из регионов не превышен показатель заполненности больничных коек с кислородом.
Как сообщал Главред, на брифинге 30 апреля главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко заявил, что Минздрав готовит представление в госкомиссию ТЭБ и ЧС о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей. Регионы предлагают перевести в "желтую зону".
Жесткий карантин в Киеве отменили. С 1 мая в Киеве возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы.
В то же время карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.