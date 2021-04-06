В EMA признали связь между вакциной AstraZeneca и тромбами - AFP

В ЕМА признали связь между вакциной AstraZeneca и тромбами - AFP / Reuters

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина не ясна.

"Высшее должностное лицо Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что существует связь между вакциной от COVID AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна", - отмечает агентство AFP.

Чуть позже в агентстве уточнили, что такое заявление сделал глава отдела вакцин ЕМА Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero, опубликованном во вторник.

"Мы можем сказать это сейчас, очевидно, что существует связь с вакциной. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию", - заявил Кавалери.

Он отметил, что в ближайшие несколько часов агентство скажет, что связь есть, но "нам еще предстоит понять, как это происходит".

По словам представителя ЕМА, возможна причинно-следственная связь между образованием тромбов и вакциной. Ожидается, что на этой неделе будет представлена ​​обновленная оценка.

"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить этот синдром из-за вакцины... Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга... среди молодежи, чем мы ожидали", - подчеркнул он.

Отметим, вакцина от коронавируса совместной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа оказалась в центре внимания из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов. По этой причине многие страны остановили использование препарата для вакцинации своих граждан.

В частности, 15 марта Минздрав Германии сообщил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.

Спустя некоторое время о таком же решении заявили во Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии, Швеции и на Кипре.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

Кроме стран Европы от использования вакцины отказались Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка.

Побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:

боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало включить в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca еще два симптома – анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию).

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