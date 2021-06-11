В ЕС бьют тревогу и призывают некоторых граждан отказаться от AstraZeneca

Вакцинацию AstraZeneca не рекомендуют еще некоторым пацинтам / Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможный побочный эффект после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины также стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома, пишет пресс-служба организации в пятницу, 11 июня.

Синдром развился у шести исследуемых пациентов в течение четырех дней после прививки вакциной AstraZeneca. Трое вакцинированных ранее страдали от болезни сосудов, но в итоге одна из пациенток умерла.

Синдром повышенной проницаемости стенки капилляров приводит к снижению давления и белка-альбумина, а также к опуханию конечностей и сгущению крови. Впрочем, в агентстве убеждены, что речь идет о довольно редкие случаи, так как по состоянию на 27 мая, на территориях Европейского союза было вакцинировано более чем 78 миллионов человек.

"Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Люди, вакцинированные препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое отекание рук и ног или увеличения веса в первые дни после вакцинации", - заявили в пресс-службе.

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EMA, со своей стороны, обещает продолжить отслеживать случаи развития синдрома, чтобы в будущем предоставить дополнительные рекомендации.

Напомним, в рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.

Лидеры стран ЕС договорились создать "COVID-паспорта". Евросоюз планировал ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса, сообщил 10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.