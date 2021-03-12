В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет

Вакцина Астразенека демонстрирует новые побочные эффекты – и Европейское агентство лекарственных средств решило внести их в документацию препарата.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует включить в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca еще два симптома – анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию).
Такое решение было принято по итогам встречи комитета по оценке фармакологических рисков (PRAC) 8-11 марта, пишет EMA. Оно было принято на основе 41 сообщения о возможной анафилаксии, которую зафиксировали среди около 5 миллионов пациентов, которых вакцинировали в Великобритании.
"После тщательного исследования данных PRAC пришел к выводу, что, по крайней мере, у некоторых из этих случаев существует связь с вакциной", – признали в EMA.
Вакцина AstraZeneca: новости
- Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Вслед за европейскими странами в Таиланде также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.
- Отметим, что от использования вакцины AstraZeneca ранее уже отказались: Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Италия.
- 8 марта в Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- В Германии в конце февраля представители приоритетных групп вакцинации (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для лиц в возрасте до 65 лет) массово отказывались от прививок вакциной англо-шведской фармкомпании. Причиной называли низкий уровень эффективности и более высокий уровень побочных эффектов препарата AstraZeneca в сравнении с вакциной Pfizer.
Автор: Диана Беловодская