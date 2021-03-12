В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет

Побочные эффекты вакцины Астразенека - что собрались добавить / Reuters

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует включить в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca еще два симптома – анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию).

Такое решение было принято по итогам встречи комитета по оценке фармакологических рисков (PRAC) 8-11 марта, пишет EMA. Оно было принято на основе 41 сообщения о возможной анафилаксии, которую зафиксировали среди около 5 миллионов пациентов, которых вакцинировали в Великобритании.

"После тщательного исследования данных PRAC пришел к выводу, что, по крайней мере, у некоторых из этих случаев существует связь с вакциной", – признали в EMA.

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