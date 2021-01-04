В ЕС назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса

После того, как сделали тысячи прививок от COVID-19, нашли несколько "побочек", поделился глава Исполнительного агентства по лекарственным средствам Болгарии.
В Болгарии после того, как началась вакцинация от коронавируса COVID-19, были обнаружены только четыре побочных эффекта.
Побочные эффекты обнаружены после того, как были сделаны почти 5 тысяч прививок, рассказал руководитель Исполнительного агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов, сообщает Радио Болгария.
По его словам, побочные реакции не оставались у вакцинированных на длительное время.
Вакцинация от COVID-19 в Болгарии – какие побочные эффекты зафиксированы:
- Боли;
- Головокружение на протяжении около 15 минут;
- Болезненность в месте укола;
- Повышение температуры в течение нескольких часов.
Как пытаются побороть коронавирус – вакцинация в Евросоюзе
- Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Позже сразу несколько компаний создали вакцину от COVID-19.
- В ЕС 27 декабря стартовала массовая вакцинация препаратом, который создали немецкая и американская компании – BioNTech и Pfizer.
Автор: Екатерина Присяжнюк