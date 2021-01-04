В ЕС назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса

В Бельгии нашли четыре побочных эффекта вакцины от COVID-19 / Reuters

В Болгарии после того, как началась вакцинация от коронавируса COVID-19, были обнаружены только четыре побочных эффекта.

Побочные эффекты обнаружены после того, как были сделаны почти 5 тысяч прививок, рассказал руководитель Исполнительного агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов, сообщает Радио Болгария.

По его словам, побочные реакции не оставались у вакцинированных на длительное время.

Вакцинация от COVID-19 в Болгарии – какие побочные эффекты зафиксированы:

Боли;

Головокружение на протяжении около 15 минут;

Болезненность в месте укола;

Повышение температуры в течение нескольких часов.

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