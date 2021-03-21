В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19

Страны ЕС еще не решили свои вопросы по получению вакцины / Фото Reuters

Евросоюз не сможет поделиться вакциной против коронавирусной инфекции до тех пор, пока в самом наднациональном объединении существуют проблемы с получением препаратов. Брюссель профинансировал программу COVAX на 2,2 млдрд евро, в рамках инициативу вакцину получили 52 страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает n-tv.

По ее словам, сейчас нет возможности делиться вакциной с бедными странами, так как у Евросоюза есть проблемы в получении препарата.

"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала глава ЕК.

Она напомнила, что Брюссель вложил 2,2 миллиарда евро на развитие программы COVAX, благодаря которой бедные страны смогли получить препарат.

"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 миллиарда евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - добавила фон дер Ляйен и подчеркнула, что ЕС рассмотрит возможность напрямую жертвовать вакцины другим странам после того, как европейские страны наладят ситуацию с поставками вакцин.Читайте такжеКулеба заявил о срыве поставок вакцин от коронавируса из Евросоюза

Вакцинация от коронавируса в ЕС