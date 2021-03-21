В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19

В рамках программы COVAX 30 миллионов доз вакцины от коронавируса уже были доставлены на территории 52 государств, сказала Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз не сможет поделиться вакциной против коронавирусной инфекции до тех пор, пока в самом наднациональном объединении существуют проблемы с получением препаратов. Брюссель профинансировал программу COVAX на 2,2 млдрд евро, в рамках инициативу вакцину получили 52 страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает n-tv.
По ее словам, сейчас нет возможности делиться вакциной с бедными странами, так как у Евросоюза есть проблемы в получении препарата.
"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала глава ЕК.
Она напомнила, что Брюссель вложил 2,2 миллиарда евро на развитие программы COVAX, благодаря которой бедные страны смогли получить препарат.
"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 миллиарда евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - добавила фон дер Ляйен и подчеркнула, что ЕС рассмотрит возможность напрямую жертвовать вакцины другим странам после того, как европейские страны наладят ситуацию с поставками вакцин.Читайте такжеКулеба заявил о срыве поставок вакцин от коронавируса из Евросоюза
Вакцинация от коронавируса в ЕС
- Кампания по вакцинации против COVID-19 в странах ЕС началась 27 декабря 2020 года. Привиться уже успели более 18 миллионов европейцев. На территории ЕС разрешено четыре вакцины – Pfizer, Astra Zeneca и Moderna и недавно одобренная регулятором Johnson & Johnson.
- Ряд европейских стран, среди которых Франция, Италия, Литва, Испания, Португалия, Нидерланды, Германия и Кипр, решили возобновить вакцинацию препаратом Astra Zeneca. Европейское агентство по лекарственным средством заявило, что взаимосвязь препарата и случаев тромбоза у вакцинированных установить не удалось.
- В Европейском бюро по борьбе с мошенничеством заявили, что мошенники намеревались поставить ЕС около одного миллиарда доз вакцины от коронавируса, которой не сущестувет.