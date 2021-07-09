В ЕС обнаружили связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer

Вакцинация / Униан

Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами COVID-19 от Pfizer и Moderna. Но в ведомстве подчеркнули, что преимущества прививок перевешивают любые риски, пишет Reuters.

"Заболевания такие, как миокардит и перикардит, должны быть включены в список побочных эффектов двух мРНК-вакцин", - заявили в комитете по безопасности EMA, добавив, что такие случаи в основном происходят в течение 14 дней после прививки.

Чаще всего такие случаи возникали после введения второй дозы вакцины и у молодых взрослых мужчин.

Симптомы заболевания включают:

одышку,

учащенное сердцебиение

боль в груди.

Комиссия по безопасности EMA также рекомендовала не прививать людей с историей редкого заболевания крови - синдрома капиллярной утечки, а также не делать прививку вакциной Johnson & Johnson.

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"ЕМА подтверждает, что преимущества всех разрешенных вакцин COVID-19 по-прежнему перевешивают их риски", - говорится в сообщении.

Всего EMA рассмотрело более 300 случаев миокардита и перикардита в Европейском Союзе, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, которые вместе называются Европейской экономической зоной (ЕЭЗ).

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"Большинство случаев было связано с вакциной компании Pfizer", - заявили в надзорном органе.

Как сообщал Главред, в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.