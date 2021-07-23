В ЕС одобрили препарат Moderna для вакцинации подростков от 12 лет / Фото Reuters

Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna, которой начали прививать украинцев с 22 июля, для вакцинации подростков 12-17 лет.

"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - сказано в сообщении.

Исследование показало, что вакцина вызывала у детей от 12 до 17 лет ответ антител, сопоставимый с таковым у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, ни у одного из 2163 детей, получивших вакцину, не развился COVID-19 по сравнению с четырьмя из 1073 детей, которым была сделана пустышка. Эти результаты позволили сделать вывод, что эффективность вакцины у детей от 12 до 17 лет аналогична эффективности у взрослых.

В ведомстве отметили, что наиболее частые побочные эффекты после вакцинации у детей в возрасте от 12 до 17 лет аналогичны побочным эффектам у людей в возрасте 18 лет и старше. Они включают боль и отек в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, озноб, тошноту, рвоту и жар. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и улучшаются в течение нескольких дней после вакцинации.

До последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech.

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Подробнее о вакцинации детей препаратом Prizer можете узнать из сюжета ТСН:

Читайте такжеДети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкциюРанее руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Александр Заика заявил, что во время пятой по счету волны вакцинации от коронавируса по рекомендациям украинских медиков, в Украине будут прививаться дети.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество", ‒ сказал он.