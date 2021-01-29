В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса

ЕС утвердил вакцину AstraZeneca, несмотря на конфликт с ее производителем.
В Евросоюзе 29 января одобрили третью вакцину от коронавируса. Как сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), была одобрена вакцина от компании AstraZeneca.
Таким образом вакцина компании AstraZeneca в Евросоюзе – третий разрешенный препарат для профилактики COVID-19.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, вакцина может использоваться для людей в возрасте от 18 лет.
Прививки препарата будут делать наряду с иммунизацией населения ЕС вакцинами производства компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
Всего Евросоюз планирует закупить вакцину AstraZeneca в объеме до 400 млн доз.
"Препарат дается в виде двух инъекций в руку, вторая доза – от 4 до 12 недель после получения первой. Наиболее частые побочные эффекты этой вакцины обычно были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после вакцинации", - отметили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
Напомним, что первой в ЕС разрешили к использованию вакцину, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer (21 декабря 2020 года), второй – американской компании Moderna (1 января 2021-го).
Вакцинация в Украине - последние новости:
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