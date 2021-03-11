В ЕС пояснили, повышает ли вакцина AstraZeneca риск образования тромбов

На данный момент нет признаков того, что вакцинация препаратом компании AstraZeneca вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины.
Вакцинация от коронавируса препаратом фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, поэтому применение вакцины можно продолжать, говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".
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"По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических происшествий среди почти 5 миллионов человек, вакцинированных вакциной COVID-19 AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Вакцина AstraZeneca – новости
- Немецкая пресса писала, что в Германии в конце февраля представители приоритетных групп вакцинации (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для лиц в возрасте до 65 лет) массово отказывались от прививок вакциной англо-шведской фармкомпании. Причиной называли низкий уровень эффективности и более высокий уровень побочных эффектов препарата AstraZeneca в сравнении с вакциной Pfizer.
- 7 марта Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- 8 марта в Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.