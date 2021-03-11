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В ЕС пояснили, повышает ли вакцина AstraZeneca риск образования тромбов

11 марта 2021, 22:02
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На данный момент нет признаков того, что вакцинация препаратом компании AstraZeneca вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины.

Вакцина от коронавируса
Влияет ли вакцина на образование тромбов / Reuters

Вакцинация от коронавируса препаратом фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, поэтому применение вакцины можно продолжать, говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".

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"По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических происшествий среди почти 5 миллионов человек, вакцинированных вакциной COVID-19 AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Вакцина AstraZeneca – новости

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