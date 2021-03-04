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В ЕС стартовала экспертиза вакцины от коронавируса из России Спутник V

4 марта 2021, 16:19
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В EMA заявили, что рассмотрение процедуры регистрации вакцины Спутник V в Европе может занять меньше времени, чем обычно.

Спутник V
В Евросоюзе изучают качество и эффективность вакцины Спутник V / Reuters

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запустило процесс проведения экспертизы российской вакцины от COVID-19 Спутник V. Специалисты намерены оценить эффективность, качество и безопасность препарата, сообщается на сайте европейского регулятора в четверг, 4 марта.

В частности, указывается, что в комитете по лекарственным средствам Евросоюза начали изучать действенность и безопасность применения разработанной в России вакцины от коронавируса.

"Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы Спутника V (Гамковидвак), вакцины от COVID-19, разработанной Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи", - отмечается в сообщении.

Представители регулятора также отметили, что во время экспертизы будет проверено, превышают ли преимущества использования препарата возможные риски.Читайте такжеВакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС

Кроме того, специалисты считают, что несмотря на невозможность точно сказать, когда будут выводы по поводу вакцины, процесс проверки препарата должен занять меньше времени.

"Хотя EMA не может предсказать общие сроки, рассмотрение итоговой заявки (на регистрацию вакцины ) должно занять меньше времени, чем обычно, в связи с работой, которая будет проделана в ходе последовательной экспертизы", - подчеркивается в заявлении регулятора.

Вакцина Спутник V – новости

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