В ЕС стартовала экспертиза вакцины от коронавируса из России Спутник V

В EMA заявили, что рассмотрение процедуры регистрации вакцины Спутник V в Европе может занять меньше времени, чем обычно.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запустило процесс проведения экспертизы российской вакцины от COVID-19 Спутник V. Специалисты намерены оценить эффективность, качество и безопасность препарата, сообщается на сайте европейского регулятора в четверг, 4 марта.
В частности, указывается, что в комитете по лекарственным средствам Евросоюза начали изучать действенность и безопасность применения разработанной в России вакцины от коронавируса.
"Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы Спутника V (Гамковидвак), вакцины от COVID-19, разработанной Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи", - отмечается в сообщении.
Представители регулятора также отметили, что во время экспертизы будет проверено, превышают ли преимущества использования препарата возможные риски.Читайте такжеВакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС
Кроме того, специалисты считают, что несмотря на невозможность точно сказать, когда будут выводы по поводу вакцины, процесс проверки препарата должен занять меньше времени.
"Хотя EMA не может предсказать общие сроки, рассмотрение итоговой заявки (на регистрацию вакцины ) должно занять меньше времени, чем обычно, в связи с работой, которая будет проделана в ходе последовательной экспертизы", - подчеркивается в заявлении регулятора.
Вакцина Спутник V – новости
- Российский президент Владимир Путин 11 августа 2020 года заявил о том, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса Спутник V. Глава РФ заявил о прохождении вакцинации его дочерью.
- Во Всемирной организации здравоохранения подвергли критике Москву за регистрацию вакцины Спутник V, которая на тот момент не прошла третью фазу исследований. Такой порядок регистрации препаратов противоречит политике ВОЗ, так как невозможно определить эффективность и безопасность подобной вакцины.
- Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в январе допустила возможность регистрации вакцины Спутник V в Евросоюзе. Для этого препарат должен пройти общую процедуру сертификации. На данный момент вакцина разрешена к использованию только в Венгрии и Словакии.
- Опубликованные организацией Левада-центр опросы свидетельствуют о том, что 62% россиян пока не доверяют препарату Спутник V и пока не готовы вакцинироваться.