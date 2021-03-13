В ЕС забили тревогу из-за вакцинации и заявили о несправедливости

Существуют огромные диспропорции в распределении вакцин, заявили в ЕС.
Для обсуждения ситуации вокруг распределения вакцины от коронавируса между государствами ЕС может состоятся европейский саммит.
С такой инициативой выступили Латвия, Австрия, Словения, Чехия и Болгария, говорится в совместном письме этих государств, передает ЕRR.
В письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, инициаторы призвали как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров европейских государств.
Представители пяти стран подчеркивают, что поставки вакцины от коронавируса некоторыми фармацевтическими компаниями осуществляются на несправедливой основе.
"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы", – отмечается в письме.
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Ранее сообщалось о том, что Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Вакцина AstraZeneca – новости
- 8 марта в Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- 7 марта Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Немецкая пресса писала, что в Германии в конце февраля представители приоритетных групп вакцинации (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для лиц в возрасте до 65 лет) массово отказывались от прививок вакциной англо-шведской фармкомпании. Причиной называли низкий уровень эффективности и более высокий уровень побочных эффектов препарата AstraZeneca в сравнении с вакциной Pfizer.