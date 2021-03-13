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В ЕС забили тревогу из-за вакцинации и заявили о несправедливости

13 марта 2021, 16:43
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Существуют огромные диспропорции в распределении вакцин, заявили в ЕС.

вакцина
В ЕС говорят о несправедливости при распределении вакцин / Reuters

Для обсуждения ситуации вокруг распределения вакцины от коронавируса между государствами ЕС может состоятся европейский саммит.

С такой инициативой выступили Латвия, Австрия, Словения, Чехия и Болгария, говорится в совместном письме этих государств, передает ЕRR.

В письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, инициаторы призвали как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров европейских государств.

Представители пяти стран подчеркивают, что поставки вакцины от коронавируса некоторыми фармацевтическими компаниями осуществляются на несправедливой основе.

"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы", – отмечается в письме.

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Ранее сообщалось о том, что Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca – новости

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