В Европе одобрена действенная вакцина от COVID-19

В одной европейской стране препарат от вируса скоро будет доступен.
Одна вакцина от коронавируса COVID-19, эффективность которой была доказана во время испытаний, одобрена в Великобритании.
В Британии одобрили вакцину, созданную американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNTech, сообщили в минздраве государства.
По сведениям министерства, в стране препарат будет доступен уже на следующей неделе (7-13 декабря).
В ведомстве добавили, что первыми вакцину получат приоритетные группы населения, и скоро они будут названы.
Ранее сообщалось, что по итогам испытаний вакцина от COVID-19, созданная Pfizer и BioNTech, показала эффективность на уровне 95%. После этого разработчикам нужно было получить разрешение на использование препарата.
- Справка. В марте была объявлена пандемия коронавируса, ряд стран мира объявили карантин. Одновременно началась разработка нескольких вакцин от COVID-19.
- Первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса стал российский препарат Спутник V. Российскую вакцину от коронавируса не одобрили во Всемирной организации здравоохранения, поскольку она не прошла все этапы испытаний.
Автор: Екатерина Присяжнюк