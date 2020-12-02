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В Европе одобрена действенная вакцина от COVID-19

2 декабря 2020, 09:18

В одной европейской стране препарат от вируса скоро будет доступен.

В Великобритании одобрили действенную вакцину от COVID-19 – Вакцина от коронавируса
В Великобритании одобрили действенную вакцину от коронавируса / Reuters

Одна вакцина от коронавируса COVID-19, эффективность которой была доказана во время испытаний, одобрена в Великобритании.

В Британии одобрили вакцину, созданную американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNTech, сообщили в минздраве государства.

По сведениям министерства, в стране препарат будет доступен уже на следующей неделе (7-13 декабря).

В ведомстве добавили, что первыми вакцину получат приоритетные группы населения, и скоро они будут названы.

Ранее сообщалось, что по итогам испытаний вакцина от COVID-19, созданная Pfizer и BioNTech, показала эффективность на уровне 95%. После этого разработчикам нужно было получить разрешение на использование препарата.

  • Справка. В марте была объявлена пандемия коронавируса, ряд стран мира объявили карантин. Одновременно началась разработка нескольких вакцин от COVID-19.
  • Первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса стал российский препарат Спутник V. Российскую вакцину от коронавируса не одобрили во Всемирной организации здравоохранения, поскольку она не прошла все этапы испытаний.

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