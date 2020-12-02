В Европе одобрена действенная вакцина от COVID-19

В Великобритании одобрили действенную вакцину от коронавируса / Reuters

Одна вакцина от коронавируса COVID-19, эффективность которой была доказана во время испытаний, одобрена в Великобритании.

В Британии одобрили вакцину, созданную американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNTech, сообщили в минздраве государства.

По сведениям министерства, в стране препарат будет доступен уже на следующей неделе (7-13 декабря).

В ведомстве добавили, что первыми вакцину получат приоритетные группы населения, и скоро они будут названы.

Ранее сообщалось, что по итогам испытаний вакцина от COVID-19, созданная Pfizer и BioNTech, показала эффективность на уровне 95%. После этого разработчикам нужно было получить разрешение на использование препарата.