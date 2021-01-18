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В Европе утвердили вакцину Pfizer под давлением - СМИ

18 января 2021, 16:33
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме.

коронавирус, вакцина
В Европе утвердили вакцину Pfizer под давлением / Фото Reuters

На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса Pfizer.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на конфиденциальные документы регулятора, опубликованные в интернете, качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако некоторые представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".

Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Также обеспокоенность вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и нехватка данных о коммерческих партиях вакцины, отмечается в материале.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:

  • 14 января в Норвегии после вакцины от коронавируса компании Pfizer скончались 23 человека.
  • 28 декабря в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации от нового коронавируса.
  • У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
  • Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
  • 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.

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