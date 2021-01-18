В Европе утвердили вакцину Pfizer под давлением - СМИ

В Европе утвердили вакцину Pfizer под давлением / Фото Reuters

На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса Pfizer.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на конфиденциальные документы регулятора, опубликованные в интернете, качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако некоторые представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".

Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Также обеспокоенность вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и нехватка данных о коммерческих партиях вакцины, отмечается в материале.

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