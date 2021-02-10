В Европе в глаза не видели заявку России на регистрацию вакцины от коронавируса

EMA внесло Спутник V в список лекарств и вакцин, которые получили научные рекомендации агентства. Но заявку на регистрацию вакцины агентство не получало.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) до сих пор не получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса Спутник V. В то же время российская сторона убеждает всех в обратном.
В заявлении EMA сказано, что на сегодня нет заявки ни на постепенную экспертизу вакцины Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ни на выдачу регистрационного удостоверения.
Российский центр только получил научные рекомендации от EMA по разработке вакцины от коронавируса, и EMA внесло Спутник V в список лекарств и вакцин, которые получили научные рекомендации агентства.
В то же время европейский регулятор поведал, что российский разработчик заинтересован в том, чтобы его вакцина была рассмотрена для экстренного применения. После этого официальное разрешение на продажу может быть выдано в очень короткие сроки.
Отмечается, что экстренное применение рассматривается исключительно для наиболее перспективных лекарств и вакцин. Чтобы Спутник V смог пройти эту процедуру, необходимо согласие комитета EMA по лекарственным средствам и Целевой группы EMA по пандемии COVID-19.
"EMA будет оперативно информировать общественность о любых новых оценках вакцин или лекарств от COVID-19, - добавили в агентстве.
При этом разработчики Спутника V в официальном твиттер-аккаунте вакцины опубликовали подтверждение заявки на ее регистрацию в ЕС.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- В конце октября 2020 года стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.