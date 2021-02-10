В Европе в глаза не видели заявку России на регистрацию вакцины от коронавируса / Пресс-служба Минздрава России

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) до сих пор не получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса Спутник V. В то же время российская сторона убеждает всех в обратном.

В заявлении EMA сказано, что на сегодня нет заявки ни на постепенную экспертизу вакцины Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ни на выдачу регистрационного удостоверения.

Российский центр только получил научные рекомендации от EMA по разработке вакцины от коронавируса, и EMA внесло Спутник V в список лекарств и вакцин, которые получили научные рекомендации агентства.

В то же время европейский регулятор поведал, что российский разработчик заинтересован в том, чтобы его вакцина была рассмотрена для экстренного применения. После этого официальное разрешение на продажу может быть выдано в очень короткие сроки.

Отмечается, что экстренное применение рассматривается исключительно для наиболее перспективных лекарств и вакцин. Чтобы Спутник V смог пройти эту процедуру, необходимо согласие комитета EMA по лекарственным средствам и Целевой группы EMA по пандемии COVID-19.

"EMA будет оперативно информировать общественность о любых новых оценках вакцин или лекарств от COVID-19, - добавили в агентстве.

При этом разработчики Спутника V в официальном твиттер-аккаунте вакцины опубликовали подтверждение заявки на ее регистрацию в ЕС.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее: