В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19

В ЕС одобрили препарат, изготовленный американской компанией.
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от коронавируса COVID-19 – препарат американской биотехнологической компании Moderna.
Вакцину одобрило Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), говорится на сайте регулятора.
Регулятор рекомендовал прививать вакциной Moderna людей, которым уже исполнилось 18 лет.
Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе – что нужно знать
- В ЕС первой была одобрена вакцина, созданная немецкой и американской компаниями – BioNTech и Pfizer.
- В странах-членах Евросоюза массовая вакцинация началась 27 декабря.
- Руководитель Исполнительного агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов сообщил, что после того, как были сделаны почти 5 тысяч прививок, обнаружены четыре побочных эффекта.
Автор: Екатерина Присяжнюк