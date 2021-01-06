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В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19

6 января 2021, 14:33
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В ЕС одобрили препарат, изготовленный американской компанией.

Вакцина компании Moderna одобрена в ЕС – Вакцина от коронавируса новости
Вакцина компании Moderna одобрена в Евросоюзе / Reuters

В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от коронавируса COVID-19 – препарат американской биотехнологической компании Moderna.

Вакцину одобрило Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), говорится на сайте регулятора.

Регулятор рекомендовал прививать вакциной Moderna людей, которым уже исполнилось 18 лет.

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе – что нужно знать

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