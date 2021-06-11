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В Евросоюзе окончательно утвердили COVID-сертификат:  что ждет вакцинированных украинцев

11 июня 2021, 15:24

Полностью вакцинированные украинцы, приехавшие в ЕС, смогут попросить выдать им сертификат.

вакцинация
В Евросоюзе окончательно утвердили COVID-сертификат: что ждет вакцинированных украинцев / УНИАН

Совет Европейского союза окончательно утвердил регламенты о внедрении COVID-сертификатов в ЕС. Совет единогласно проголосовал за них на своем заседании в Люксембурге 11 июня.

Как сообщает DW, окончательно ковидные сертификаты войдут в обращение 1 июля. Сертификаты будут трех видов, а именно подтверждать или вакцинацию против коронавируса, либо отрицательный тест, или выздоровление от коронавируса. По каждой вакцинации, тесту или выздоровлению бесплатно будут выдавать отдельный сертификат.

При этом сертификат негативного теста будут выдавать только для ПЦР и антиген-тестов.

Указано, что подтвердить иммунитет можно будет только после положительного ПЦР-теста на коронавирус - сертификат будут выдавать не ранее, чем через 11 дней после него. Срок его действия - 180 дней. Тесты на антитела не будут основой для выдачи сертификата. Правда, регламент предусматривает такую ​​возможность на будущее, если для этого будет достаточно научных данных.

Действовать сертификаты будут в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в объединение, но являющихся частью Шенгенской зоны.

Для каких вакцин в ЕС будут выдавать COVID-сертификаты

Прежде всего, выдавать сертификаты будут для зарегистрированных в ЕС вакцин:

  • BioNTech/Pfizer,
  • Moderna,
  • AstraZeneca (в том числе и производства Южной Кореи).
  • Johnson & Johnson.

Отмечается, что каждое государство ЕС и Шенгена сможет по своему усмотрению выдавать и принимать сертификаты и для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для использования в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме четырех допущенных в ЕС, в нем сейчас содержится и индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также две китайские вакцины - Sinopharm и Sinovac. Последняя также применяется в Украине.

СOVID-сертификат ЕС. Каким он будет

Документ можно будет получить как в цифровой, так и в бумажной форме. Для хранения цифрового варианта необходимо загрузить отдельное приложение, где он будет храниться. Каждая страна ЕС или Шенгена создает свой приложение. В Германии мобильное приложение называется CovPass. Запустили его 10 июня. В старом приложении Corona-Warn-App также появится функция загрузки сертификатов.

Кто будет выдавать ковид-сертификат, также будет зависеть от государства. Ожидается, что такое свидетельство, например, можно будет получать в клиниках и центрах вакцинации после прививки. В Германии этот документ будут выдавать также врачебные кабинеты и аптеки.

В сертификате будут указывать дату прививки или взятия забора для теста, данные о том, какую вакцину человек получил, или тип и производителя сделанного теста, а также информацию о том, кто его выдал.

Подчеркивается, что главным элементом документа будет QR-код. С его помощью будут проверять подлинность сертификата. Сделать это смогут только уполномоченные лица. Кому именно будут предоставлять ключи для проверки QR-кодов, будет решать каждое государство. Согласно регламенту, проверку будут осуществлять в аэропортах, портах, на вокзалах и автостанциях.

Для взаимного признания сертификатов между различными странами Еврокомиссия создала портал, через который будут передавать ключи для проверки сертификатов. При этом передача персональных данных через него запрещена. К этой системе подключились 12 стран.

Подчеркивается, что страны ЕС во время переговоров с Европарламентом настояли на внесении такого текста в ковидное свидетельство: "Этот сертификат не является проездным документом... Перед путешествием проверьте, пожалуйста, в месте вашего назначения действующие меры охраны общественного здоровья и связанные с ними ограничения".

Доступно ли получение сертификатов для граждан Украины

Совет ЕС утвердил два регламента. Один вводит COVID-сертификаты для граждан стран Евросоюза и Шенгена. Второй распространяет их действие на граждан третьих стран, проживающих в ЕС и Шенгене или легально въехавших туда с любой целью, например, для туристической поездки. Им также будут выдавать сертификат.

То есть полностью вакцинированные украинцы, приехавшие в ЕС, смогут попросить выдать им сертификат. Для этого им надо будет предоставить "надежное доказательство" прививки.

Предусмотрен и другой вариант. Признаваться будут и выданные третьими странами сертификаты. Для этого Еврокомиссия должна будет подтвердить, что система их выдачи и проверки совместима с европейской.

Читайте такжеПоехали: в Украине на выходных будут работать уже более 50 центров вакцинацииНапомним, в рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.

Лидеры стран ЕС договорились создать "COVID-паспорта". Евросоюз планировал ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса, сообщил 10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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