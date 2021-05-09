В Евросоюзе отказываются от вакцины AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca / Reuters

Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса.

Как заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, теперь не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года, передает передает Euronews.

По его словам, решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными иском. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

Именно на AstraZeneca европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание вакцинации в странах-участницах Европейского союза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.

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Отметим, Украина на сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южно-корейского производства.

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