В Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна

ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса Спутник V. ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство.
"Нам совершенно не нужен Спутник V", - сказал Бретон, пишет Reuters. Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.
"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - уточнил еврокомиссар.
Отмечается, что в серии сообщений в Twitter производитель вакцины Спутник V обвинил Бретона в "явной предвзятости".
"Европейцы хотят выбрать безопасные и эффективные вакцины, которых вы до сих пор не смогли предоставить. Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, сообщите нам, что нет причин добиваться утверждения EMA из-за ваших политических предубеждений. Мы продолжим спасать жизни в других странах", - сказано в сообщении.
Ранее в этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало непрерывный обзор вакцины Спутник V.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса Спутник V в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.