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В Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна

22 марта 2021, 07:56
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ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.

Вакцина
В Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна / фото Пресс-служба Минздрава России

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса Спутник V. ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

"Нам совершенно не нужен Спутник V", - сказал Бретон, пишет Reuters. Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - уточнил еврокомиссар.

Отмечается, что в серии сообщений в Twitter производитель вакцины Спутник V обвинил Бретона в "явной предвзятости".

"Европейцы хотят выбрать безопасные и эффективные вакцины, которых вы до сих пор не смогли предоставить. Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, сообщите нам, что нет причин добиваться утверждения EMA из-за ваших политических предубеждений. Мы продолжим спасать жизни в других странах", - сказано в сообщении.

Ранее в этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало непрерывный обзор вакцины Спутник V.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса Спутник V в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

Евросоюз новости Европы российская вакцина Спутник V
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