В Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна / фото Пресс-служба Минздрава России

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса Спутник V. ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

"Нам совершенно не нужен Спутник V", - сказал Бретон, пишет Reuters. Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - уточнил еврокомиссар.

Отмечается, что в серии сообщений в Twitter производитель вакцины Спутник V обвинил Бретона в "явной предвзятости".

"Европейцы хотят выбрать безопасные и эффективные вакцины, которых вы до сих пор не смогли предоставить. Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, сообщите нам, что нет причин добиваться утверждения EMA из-за ваших политических предубеждений. Мы продолжим спасать жизни в других странах", - сказано в сообщении.

Ранее в этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало непрерывный обзор вакцины Спутник V.

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