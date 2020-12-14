В Фонд борьбы с коронавирусом в Украине "насыпали" денег

В Фонд борьбы с коронавирусом "насыпали" денег / Фото Reuters

В понедельник, 14 декабря, правительство Украины направило 6 миллиардов гривен в Фонд борьбы с коронавирусом за счет экономии бюджетных средств.

В пресс-службе Министерства финансов уточнили, что Кабинет Министров на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

"С целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", - сказано в сообщении.

В Минфине уточнили, что по состоянию на 10 декабря 2020 объем выделенных средств из Фонда по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы – 45,5 млрд гривен.

Фонд борьбы с коронавирусом – о чем сообщалось ранее: