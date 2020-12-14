В Фонд борьбы с коронавирусом в Украине "насыпали" денег

Кабинет Министров увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19.
В понедельник, 14 декабря, правительство Украины направило 6 миллиардов гривен в Фонд борьбы с коронавирусом за счет экономии бюджетных средств.
В пресс-службе Министерства финансов уточнили, что Кабинет Министров на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.
"С целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", - сказано в сообщении.
В Минфине уточнили, что по состоянию на 10 декабря 2020 объем выделенных средств из Фонда по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы – 45,5 млрд гривен.
Фонд борьбы с коронавирусом – о чем сообщалось ранее:
- 24 ноября в Министерстве финансов сообщили, что по состоянию на 20 ноября в Украине из Фонда борьбы с COVID-19 использовали уже 62% выделенных средств, или 41 млрд грн.
- 20 ноября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства не направляли на строительство дорог.
- 29 октября Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы. Как утверждают в Минкульте, решение правительства поможет культурной отрасли в условиях коронакризиса.
- 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал неправдивой информацию об отсутствии денег в Фонде борьбы с коронавирусом.
- 31 августа министр образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.
- 30 августа руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему деньги из коронавирусного фонда уйдут на дороги. По его словам, каждая гривна, которую вложили в дороги, приносит в бюджет шесть.