В ФРГ объяснили, насколько эффективна вакцина от COVID-19 против нового штамма

Вакцина Pfizer и BioNTech сработает против нового штамма вируса, уверены немецкие медики.
Вакцина от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech защитит людей и от нового штамма коронавируса, заверил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
По данным, что имеются в распоряжении немецких медиков, мутация коронавируса не влияет на эффективность вакцины, цитирует заявление Шпана The Guardian. Таким образом, данная вакцина остается "столь же эффективной", заявил немецкий чиновник.
Ранее эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил природу мутации коронавируса. По его словам, несмотря на мутацию вируса, вакцина от COVID-19 будет действовать и на новый штамм коронавируса.
Новый штамм коронавируса: что известно
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится новый, четвертый, уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Главред собрал всё, что известно о мутации COVID-19. В расшифровке анализа нового штамма говорится об изменениях 17 характеристик.
- Вирусолог оценил шансы, сработают ли вакцины против нового штамма COVID-19. Новая модификация вируса связана с его заразностью, при этом антигенная структура не поменялась, пояснил эксперт.
Автор: Диана Беловодская