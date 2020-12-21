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В ФРГ объяснили, насколько эффективна вакцина от COVID-19 против нового штамма

21 декабря 2020, 11:04
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Вакцина Pfizer и BioNTech сработает против нового штамма вируса, уверены немецкие медики.

Коронавирус - Эффективна ли вакцина от COVID-19 против нового штамма
Коронавирус - Эффективна ли вакцина от COVID-19 против нового штамма / Reuters

Вакцина от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech защитит людей и от нового штамма коронавируса, заверил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

По данным, что имеются в распоряжении немецких медиков, мутация коронавируса не влияет на эффективность вакцины, цитирует заявление Шпана The Guardian. Таким образом, данная вакцина остается "столь же эффективной", заявил немецкий чиновник.

Ранее эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил природу мутации коронавируса. По его словам, несмотря на мутацию вируса, вакцина от COVID-19 будет действовать и на новый штамм коронавируса.

Новый штамм коронавируса: что известно

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится новый, четвертый, уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • Главред собрал всё, что известно о мутации COVID-19. В расшифровке анализа нового штамма говорится об изменениях 17 характеристик.
  • Вирусолог оценил шансы, сработают ли вакцины против нового штамма COVID-19. Новая модификация вируса связана с его заразностью, при этом антигенная структура не поменялась, пояснил эксперт.

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