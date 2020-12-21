В ФРГ объяснили, насколько эффективна вакцина от COVID-19 против нового штамма

Коронавирус - Эффективна ли вакцина от COVID-19 против нового штамма / Reuters

Вакцина от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech защитит людей и от нового штамма коронавируса, заверил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

По данным, что имеются в распоряжении немецких медиков, мутация коронавируса не влияет на эффективность вакцины, цитирует заявление Шпана The Guardian. Таким образом, данная вакцина остается "столь же эффективной", заявил немецкий чиновник.

Ранее эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил природу мутации коронавируса. По его словам, несмотря на мутацию вируса, вакцина от COVID-19 будет действовать и на новый штамм коронавируса.

Новый штамм коронавируса: что известно