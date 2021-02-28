В ФРГ объяснили массовый отказ от прививок вакциной AstraZeneca

От вакцины AstraZeneca отказываются в Германии / Reuters

В Германии представители приоритетных групп вакцинации от коронавируса (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять людям в возрасте до 65 лет) в массовом порядке отказываются от применения препарата AstraZeneca.

В этой связи в ФРГ растут опасения, многие дозы вакцины будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди, пишет Der Spiegel.

В Германии по состоянию на середину недели было использовано лишь 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил, чтобы дозы, которые уже "пролеживают" на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.

"Ни один флакон вакцины не должен пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - подчеркнул он.

К призыву присоединился и премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

"Приоритизация, конечно, необходима - пока у нас есть проблема с дефицитом вакцин. Но мы не можем допустить, чтобы имеющаяся вакцина не использовалась, потому что те, кто уже имеет к ней доступ, отказываются от нее. В таком случае нужно вакцинировать желающих, до которых еще не дошла очередь", - указал Кречманн.

Отмечается, что вакцина AstraZeneca по сравнению с вакциной от Pfizer имеет более низкий уровень эффективности и несколько более высокий риск побочных реакций.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: