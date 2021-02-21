В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину

Немецкое общество смотрит на вакцину от AstraZeneca с большой долей скепсиса.
Вакцина от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, которую пообещали привезти в Украину, не пользуется популярностью в Германии.
В ФРГ медицинские работники отказываются прививаться препаратом AstraZeneca, сообщает Deutsche Welle.
В качестве примера издание приводит сотрудников медицинских учреждений федеральной земли Саар на северо-западе Германии. Из 200 человек, которые были записаны на вакцинацию вакциной, больше половины не явились и даже не предупредили об этом.
Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на официальные данные, по состоянию на 14 февраля, в Германии использовано 85% доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 63% вакцин Moderna. У AstraZeneca этот показатель составляет лишь 19%, что свидетельствует о низком уровне доверия к препарату.
Отмечается, что в условиях острого дефицита вакцин немецкое общество смотрит на вакцину от AstraZeneca с большой долей скепсиса, так как было удивлено сильными побочными эффектами, которые наступают после прививания препаратом.
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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину.
Вакцина CoviShield для Украины:
- Ранее сообщалось о том, что Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время, что позволит начать вакцинацию украинцев.
- В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины COVISHIELD, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране.
- Как отмечается, Украина стала одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.