В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину

Вакцину AstraZeneca не хотят колоть в Германии / Фото Reuters

Вакцина от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, которую пообещали привезти в Украину, не пользуется популярностью в Германии.

В ФРГ медицинские работники отказываются прививаться препаратом AstraZeneca, сообщает Deutsche Welle.

В качестве примера издание приводит сотрудников медицинских учреждений федеральной земли Саар на северо-западе Германии. Из 200 человек, которые были записаны на вакцинацию вакциной, больше половины не явились и даже не предупредили об этом.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на официальные данные, по состоянию на 14 февраля, в Германии использовано 85% доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 63% вакцин Moderna. У AstraZeneca этот показатель составляет лишь 19%, что свидетельствует о низком уровне доверия к препарату.

Отмечается, что в условиях острого дефицита вакцин немецкое общество смотрит на вакцину от AstraZeneca с большой долей скепсиса, так как было удивлено сильными побочными эффектами, которые наступают после прививания препаратом.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину.

Вакцина CoviShield для Украины: