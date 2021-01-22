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В Германии нашли новый заразный штамм коронавируса из Бразилии

22 января 2021, 22:53
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Штаммом занимаются эксперты из Института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха.

коронавирус,врач
В Германии нашли новый заразный штамм коронавируса из Бразилии / Reuters

В Германии медики сумели обнаружить новый штамм коронавируса COVID-19 ‒ на этот раз родом из Бразилии. Об этом сообщает портал Deutsche Welle

Врачи утверждают, что новый вариант COVID-19 гораздо легче распространяется и несет в себе более высокий риск повторного заражения.

По их словам, мужчина прилетел в четверг из Бразилии в Германию, в аэропорт города Франкфурт-на-Майне. Никаких симптомов заболевания он не почувствовал, однако ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат. Медики предполагают, что это "бразильский" штамм коронавируса, но точные данные секвенирования еще не получены.

Согласно данным экспертов из Института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха штамм коронавируса из Бразилии похож на южноафриканский вариант инфекции (т.е считается более заразным). Ученые будут продолжать внимательно наблюдать за ситуацией с новым штаммом COVID-19 в Германии.

К слову, с момента начала пандемии вариант COVID-19 в Германии вирус был подтвержден более чем у 2,1 млн человек. Около 52 тысячи пациентов скончались от последствий заражения инфекцией.

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Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
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