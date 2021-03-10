В Германии обнаружен новый штамм коронавируса

Пока остается неясным, насколько опасна эта новая мутация вируса.
В Германии обнаружили первый официальный случай заражения так называемым "комбивирусом", мутировавшим коронавирусом, который сочетает в себе модификации и британского и южноафриканского штамма.
Как сообщает Spiegel, инфицированный человек прилетел в Берлин из Саксонии – особую инфекцию у него обнаружили при проверке в берлинском аэропорту.
Новую мутацию уже назвали B.1.525 и уже фиксировали в других странах, например в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.
Как сообщается, особенность варианта B.1.525 заключается в сочетании решающих генных изменений, влияющих на так называемый белок-шип, при помощи которого инфекция проникает в клетки организма.
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Считается, что он совмещает в себе некоторые характеристики других штаммов – повышенную заразность британской мутации B.1.1.7 и повышенную устойчивость против антител южноафриканского варианта E484K.
Британский штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.