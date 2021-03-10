В Германии обнаружен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса зафиксировали в Германии / pixabay

В Германии обнаружили первый официальный случай заражения так называемым "комбивирусом", мутировавшим коронавирусом, который сочетает в себе модификации и британского и южноафриканского штамма.

Как сообщает Spiegel, инфицированный человек прилетел в Берлин из Саксонии – особую инфекцию у него обнаружили при проверке в берлинском аэропорту.

Новую мутацию уже назвали B.1.525 и уже фиксировали в других странах, например в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

Как сообщается, особенность варианта B.1.525 заключается в сочетании решающих генных изменений, влияющих на так называемый белок-шип, при помощи которого инфекция проникает в клетки организма.

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Считается, что он совмещает в себе некоторые характеристики других штаммов – повышенную заразность британской мутации B.1.1.7 и повышенную устойчивость против антител южноафриканского варианта E484K.

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