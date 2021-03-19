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В городах Украины начались протесты ФОПов из-за усиления карантина

19 марта 2021, 12:07
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Предприниматели считают, что малый и средний бизнес больше всего страдает от усиления карантина в Украине.

Протесты ФОПов
ФОП протестуют и в Киеве, где с 20 марта будут введены усиленные карантинные меры / Сегодня

В пятницу, 19 марта, предприниматели в Киеве, Черкассах, Николаеве, Полтаве и Краматорске вышли на протесты против усиления карантинных ограничений. Акцию протеста готовят и во Львове. Предприниматели выступают против ужесточения карантина из-за того, что бизнес может пострадать от убытков в связи с ужесточением противоэпидемиологических мероприятий.

Киев

Как сообщает Сегодня, еще утром в Киеве под здание мэрии пришли несколько десятков людей. Они выступают против усиления карантина с 20 марта, во время которого не должны работать общественные заведения и учреждения культуры.

В Киеве ФОПы протестуют против ужесточения карантина / Сегодня
В Киеве ФОПы протестуют против ужесточения карантина / Сегодня
В Киеве ФОПы протестуют против ужесточения карантина / Сегодня

Участники акции протеста пытались попасть в здание мэрии, однако их не пустили. Они намерены провести массовую акцию на Майдане Независимости уже 22 марта.

Активисты пытались попасть в здание мэрии Киева / Сегодня
Активисты пытались попасть в здание мэрии Киева / Сегодня

Полтава

В Полтаве против ужесточения карантина протестуют у здания обладминистрации. По данным Суспільне, там находятся уже более 50 активистов. Вместе с ними протестуют и люди из других населенных пунктов.

Протесты в Полтаве / Суспільне

Черкассы

В Черкассах также выступают против усиления противэпидемиологических мер. По словам главы городского профсоюза предпринимателей Ольги Раковой, государство должно понимать, что подобные меры ведут к гибели малого бизнеса.

"В прошлом году также весной был введен карантин, во время которого предприниматели понесли огромные убытки. Государство их не поддержало, а также требовало уплату налогов", - рассказала она журналистам.

Акция в Черкассах / Суспільне

Львов

Заместитель мэра города Львов Андрей Москаленко анонсировал на сегодня, 19 марта, проведение акции протеста против усиления карантина. В мероприятии должны принять участие более тысячи человек, сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook. Во Львове уже с сегодняшнего дня усилили карантин по причине ухудшения эпидемиологической ситуации.

Николаев

Николаевские предприниматели собрались на главной площади города. По информации Новости N, митинг проходит в формате свободного микрофона. Участники акции в ходе своих выступлений акцентируют внимание на том, что от карантинных ограничений страдает малый и средний бизнес, в то время как крупный бизнес продолжает работать. В поддержку предпринимателей они планируют уже сегодня, 19 марта, провести автопробег.

Протесты в Николаеве / novosti-n.org
Протесты в Николаеве / novosti-n.org
Протесты в Николаеве / novosti-n.org

Краматорск

В Краматорске, сообщает Суспільне, протест проходит под стенами Донецкой обладминистрации. Активисты требуют равных условий для бизнеса во время карантина и выступают против кассовых аппаратов. Также они призывают вернуть упрощенную систему ведения отчетности и налогообложения.

Акция в Краматорске / Суспільне

Ситуация с COVID-19 в Украине

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