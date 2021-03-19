В городах Украины начались протесты ФОПов из-за усиления карантина

Предприниматели считают, что малый и средний бизнес больше всего страдает от усиления карантина в Украине.
В пятницу, 19 марта, предприниматели в Киеве, Черкассах, Николаеве, Полтаве и Краматорске вышли на протесты против усиления карантинных ограничений. Акцию протеста готовят и во Львове. Предприниматели выступают против ужесточения карантина из-за того, что бизнес может пострадать от убытков в связи с ужесточением противоэпидемиологических мероприятий.
Киев
Как сообщает Сегодня, еще утром в Киеве под здание мэрии пришли несколько десятков людей. Они выступают против усиления карантина с 20 марта, во время которого не должны работать общественные заведения и учреждения культуры.
Участники акции протеста пытались попасть в здание мэрии, однако их не пустили. Они намерены провести массовую акцию на Майдане Независимости уже 22 марта.
Полтава
В Полтаве против ужесточения карантина протестуют у здания обладминистрации. По данным Суспільне, там находятся уже более 50 активистов. Вместе с ними протестуют и люди из других населенных пунктов.
Черкассы
В Черкассах также выступают против усиления противэпидемиологических мер. По словам главы городского профсоюза предпринимателей Ольги Раковой, государство должно понимать, что подобные меры ведут к гибели малого бизнеса.
"В прошлом году также весной был введен карантин, во время которого предприниматели понесли огромные убытки. Государство их не поддержало, а также требовало уплату налогов", - рассказала она журналистам.
Львов
Заместитель мэра города Львов Андрей Москаленко анонсировал на сегодня, 19 марта, проведение акции протеста против усиления карантина. В мероприятии должны принять участие более тысячи человек, сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook. Во Львове уже с сегодняшнего дня усилили карантин по причине ухудшения эпидемиологической ситуации.
Николаев
Николаевские предприниматели собрались на главной площади города. По информации Новости N, митинг проходит в формате свободного микрофона. Участники акции в ходе своих выступлений акцентируют внимание на том, что от карантинных ограничений страдает малый и средний бизнес, в то время как крупный бизнес продолжает работать. В поддержку предпринимателей они планируют уже сегодня, 19 марта, провести автопробег.
Краматорск
В Краматорске, сообщает Суспільне, протест проходит под стенами Донецкой обладминистрации. Активисты требуют равных условий для бизнеса во время карантина и выступают против кассовых аппаратов. Также они призывают вернуть упрощенную систему ведения отчетности и налогообложения.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- Согласно сведениям Минздрава, по данным на утро пятницы, 19 марта, в Украине за последние 24 часа установлено 15 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по показателям заболеваемости COVID-19 в 2021 году.
- До этого максимальный показатель был зафиксирован в Украине 18 марта – 15 053 прецедентов заражения коронавирусом.
- В Киеве из-за сложной эпидемиологической ситуации вводят усиленный карантин с 20 марта. Столичные власти запретят массовые мероприятия, работу торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания.
- Глава Минздрава Максим Степанов ранее предупреждал о том, что текущая волна COVID-19 в Украине продлится до конца апреля. На данный момент власти не собираются запускать всеобщий карантин на территории страны.